В Шымкенте осудили организаторов подпольного игорного бизнеса

В Шымкенте два организатора игорного бизнеса отделались не реальным сроком, а ограничением свободы и общественными работами. Преступление сотрудники департамента экономических расследований выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп игра». У нарушителей изъяли желто-зеленые игровые терминалы, системные блоки, мониторы, модемы и телевизоры.

Камилхан Исмаилов, руководитель управления департамента экономических расследований г.Шымкента: «Приговором межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, два подозреваемых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч. 2 УК РК и назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 7 месяцев. Также к принудительному привлечению к общественным работам на срок 100 часов ежегодно.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства. Согласно статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» — казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территории, определяемой местными исполнительными органами».