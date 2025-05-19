83 нарколаборатории и 20 ОПГ пресекли за 4 месяца с начала года. В МВД рассказали о противодействии незаконному обороту наркотиков на территории страны.

Выявлено почти 3 тысячи наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта. Изъято порядка 3,5 тонн наркотических средств: 259 килограмм синтетики, около 2 тонн марихуаны и 303 килограмма гашиша. Из подпольных нарколабораторий изъято почти 6 тонн прекурсоров. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше 1 млрд тенге.

Задержано 1783 человека, из них 669 арестованы. В апреле проведен ряд успешных операции, так, в городе Косшы задержан уроженец Акмолинской области. В ходе обыска автомобиля изъято 6,5 кг синтетических наркотиков альфа-pvp.

Данияр Мейрхан, и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК: «В рамках дальнейших мероприятий задержаны его соучастники — жители Северо-Казахстанской области, у которых изъят еще один килограмм синтетики. В городе Астане задержан житель Актобе. У него изъято 2,5 кг синтетических наркотиков. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания».