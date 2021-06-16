По мере развития онлайн–бизнеса увеличивается количество и виды случаев интернет-мошенничества.

С начала года в Туркестанской области зарегистрировано 235 преступлений интернет-мошенничества, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. В регионе участились случаи онлайн-торговли, оформления онлайн-кредитов. В ходе проведенной проверки установлено, что большинство преступлений мошенничества имели место в районах с высокой концентрацией населения.

Эти и другие важные вопросы были обсуждены на заседании Комиссии по профилактике правонарушений при акимате области под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

Руководство областного Департамента полиции призвало в первую очередь быть внимательным к персональным данным, чтобы не попасть в ловушку мошенников. Отмечается, что личной информации, указанной в социальных сетях, достаточно, чтобы стать жертвой преступных группировок.

«Онлайн-мошенники обещают огромный успех, запрашивают личную информацию и просят оправить данные на сомнительные ресурсы. Подобные «письма счастья» — это обманчивые предложения, поступающие по почте от незнакомых людей. В настоящее время в сети интернет ежедневно появляются различные виды мошенничества. В частности, в сфере онлайн-закупок, платежных карт, онлайн-кредитования, участились хищения денежных средств с использованием телефонных звонков и SMS-сообщений», — сообщил заместитель начальника областного Департамента полиции Асылжан Калдарбеков.

Отметим, еще один вид мошенничества — это финансовая пирамида. По данным полиции, широкое распространение финансовой пирамиды и массовый интерес населения к ее деятельности обусловлены следующими факторами: низкий уровень безработицы и доходов; финансовая и юридическая неграмотность вкладчиков; отсутствие необходимых и достаточных превентивных мер со стороны уполномоченных органов.

Следует подчеркнуть, с прошлого года по области было зарегистрировано 5 уголовных дел в отношении финансовых пирамид. Только одна финансовая пирамида «Индиго-24» обманула более 2500 жителей. В рамках уголовного дела, расследуемого более полугода, подозреваемыми признаны 26 человек, 1 человек объявлен в международный розыск. Материальный ущерб составил около 2,5 млрд тенге. В ближайшие дни дело будет рассмотрено в суде.

Вместе с тем, на совещании обсуждались вопросы усиления превентивных мер по предотвращению интернет-мошенничества. Аким области дал указания руководителям ответственных сфер провести более глубокий анализ. Глава региона также поручил занести в протокол недостатки и критические замечания, озвученные в ходе встречи.