Чемпионат Азии по «Жанг санъати» прошёл в Шымкенте

Шымкент стал эпицентром восточных единоборств. В мегаполисе впервые прошел Чемпионат Азии по «Жанг санъати». На татами вышли бойцы представляющие 14 стран континента. Турнир посвятили памяти профессионала водной отрасли Мурата Урманова.

Около тысячи юных атлетов из 14 государств приехали в Шымкент на чемпионат Азии по «Жанг санъати». Первый же день соревнований принес золото в копилку нашей сборной. 13-летняя Асима Жасузак не оставила шансов соперницам в своей весовой категории и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Асима Жасузак, участница соревнований: «Бои были очень напряженными, соперницы попались сильные. Но я выложилась на все сто и взяла золото. Я в этом спорте два с половиной года. Мне нравится стиль и безопасность «Жанг санъати». Хочу тренироваться дальше и покорять новые вершины».

«Жанг санъати» — это уникальный микс древних воинских традиций и современного спорта. Здесь закаляют не только тело, но и характер. География участников впечатляет: 14 стран, среди которых Корея, Китай, Филиппины, Пакистан. Международные эксперты уже отметили — уровень организации в Шымкенте задал высокую планку для будущих турниров.

Полат Усманов, президент международной ассоциации «Жанг санъати»: «Огромное спасибо организаторам — всё на высшем уровне. Посмотрите на лица детей, для них это настоящий праздник! В Шымкент приехали мощные команды из Южной Кореи, Пакистана, Индии. Но хочу отметить: в Казахстане сегодня растут одни из лучших бойцов в мире. Для нас большая честь проводить турнир здесь».

У организаторов этого чемпионата есть и глубокий личный смысл — он посвящен памяти Мурата Урманова. Человеку, который посвятил себя водной сфере Казахстана и Шымкента. Возраст участников чеммпионата — от 7 до 17 лет. Организаторы подчеркивают: выбор пал именно на этот вид единоборств неслучайно. Он считается одним из самых безопасных для детей и идеально подходит для укрепления дружбы между народами.

Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг»: «Нам не нужны войны. Нам нужно, чтобы молодежь с малых лет участвовала в таких больших соревнованиях. Пусть они прославляют свои страны, высоко поднимают свои флаги и делают себе имя в спорте. Это же прекрасно»!

Дебютный для Шымкента чемпионат планируют сделать традиционным. По правилам, в будущем эстафету примут и другие страны-участницы. Но главная цель достигнута уже сейчас — на ковре царил не только дух соперничества, но и настоящая дружба.