Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире претенденток ФИДЕ 2026, показав лучший результат в истории шахмат Казахстана на этом соревновании.

Турнир проходил с 29 марта по 15 апреля в Пафосе (Кипр).

В соревновании участвовали восемь сильнейших шахматисток мира, которые сыграли 14 туров по круговой системе. Бибисара Асаубаева набрала 8 очков и стала серебряным призёром турнира.

Победу одержала индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу с результатом 8,5 очка. Третье место заняла представительница Китая Чжу Цзиньэр — 7,5 очка.

Для Казахстана это историческое достижение: ранее представительницы страны не поднимались так высоко на турнире претенденток FIDE. Победительница турнира получила право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.