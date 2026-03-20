Запрет на выселение из жилища без решения суда: какие минусы?

В обновлённой редакции главного закона закреплено ключевое правило: выселение граждан теперь возможно только по решению суда. Ранее в законодательстве существовали пробелы, в ряде случаев людей могли фактически лишить жилья ещё до окончательного разрешения спора о праве собственности, например по административным решениям или при сносе.

Теперь же установлен чёткий механизм: принудительное выселение допускается исключительно после судебного вердикта.

«Данная норма в целом защищает граждан, имеющих на праве собственности, допустим, единственное жилье, они могут быть защищенными в части внесения тех или иных судебных актов, по взысканию с них тех или иных задолженностей, чего, соответственно, не было раньше», —Руслан Кибке, юрист.

По словам экспертов, нововведение должно дисциплинировать арендодателей и стимулировать их оформлять отношения с жильцами официально, заключая договоры. В противном случае есть риск, недобросовестные арендаторы могут затягивать выезд, не оплачивать проживание и оставаться в квартире до решения суда.

«Есть такие кейсы, где история арендодателей грустна с этим невыселением. Но теперь, когда государство дает такую основу юридическую, я думаю, очень сложно будет решать эти вопросы. И я просто как специалист рынка недвижимости, я считаю, что норма не доработана. Скорее всего, конечно, чтобы защитить себя, свои права, свои нервы, скажем, наверняка арендодатели будут какие-то искать инструменты. Возможно, это будет увеличенный платеж депозита, ну месяца за два, за три», — Лариса Степаненко, президент саморегулируемой ассоциации риэлторов РК.

При этом специалисты отмечают, если условия выселения заранее прописаны в договоре, суд будет опираться именно на эти положения и не сможет выйти за рамки договорных обязательств.