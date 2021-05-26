Гарантированные социальные пакеты выдаются детям из многодетных или малообеспеченных семей по списку.

В соответствии с законодательством «О государственной адресной социальной помощи» адресная социальная помощь, назначенная в виде продуктов питания, предоставляется детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет.

Управление занятости и социальной защиты города Шымкент заключило договор с торговым домом ТОО «Gramad Retail». Торговый комплекс «Gramad» включает в себя сеть магазинов, в которую входят три супермаркета и один гипермаркет. Через торговый центр с начала года было распределено более 125 тысяч гарантированных социальных пакетов.

Гарантированные социальные пакеты выдаются детям из многодетных или малообеспеченных семей по списку, предоставленному управлением. Главная цель — создание условий для приобретения товаров по низким ценам и доступности для многодетных семей, малого и среднего бизнеса нашего города.

Стоит отметить, гарантированные социальные пакеты сформированы на базе Министерства здравоохранения. В наборы входят различные крупы, пюре, молоко и другие продукты. Все продукты сертифицированы. Комплект гигиенических средств для каждого ребенка из малообеспеченной семьи предоставляется один раз в квартал (3 месяца).

В целях упрощения процедуры получения гарантированного социального пакета работает специальный Telegram-бот @aspgramadbot.

Через нее можно узнать адреса пунктов, дату и время выдачи продуктов. Для этого необходимо ввести ИИН ребенка.