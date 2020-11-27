Казахстанцам грозит штраф в размере до 150 МРП за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам. С начала года выявлено 30 подобных нарушений, сообщает Nur.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП).

По данным ведомства, с 2015 по 2018 годы в стране выявили 15 административных правонарушений по данному факту (статья 640 КоАП РК), в 2019 году – 52 нарушения. За 9 месяцев 2020 года выявлено более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП и более 5 случаев несоблюдения мер по ее защите. Во всех случаях налагались штрафы в размере от 10 до 150 МРП (от 27 780 до 416 700 тенге).

«В последнее время в адрес министерства поступают многочисленные материалы и жалобы по фактам незаконной передачи ЭЦП физических и должностных лиц. Важно помнить, что ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия», – комментирует председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.

Сообщается, что в сравнении с предыдущим периодом участились случаи передачи руководителями госорганов и организаций своих ЭЦП другим работникам, а также случаи, когда работодатели не отзывают ЭЦП уволившихся работников. Подобные действия, как отметили в МЦРИАП, способствуют неправомерному использованию ЭЦП, что влечет административную и даже уголовную ответственность.

Для того, чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенничества, или, наоборот, нарушителем, министерство рекомендует:

Во-первых, не передавать ЭЦП третьим лицам. В организациях для сотрудников, которые подписывают документы по работе, выдать собственные ЭЦП.

Во-вторых, отслеживать факты увольнения сотрудников, имевших ЭЦП от организации, и своевременно отзывать их ЭЦП.

В-третьих, в случае утери, немедленно перевыпустить ЭЦП, отозвав предыдущую ЭЦП, а также сменить пароль со стандартного на более сложный.

В ноябре в «Правительстве для граждан» предупредили об участившихся случаях мошеннических действий со стороны лжесотрудников ЦОНов. В конце октября мы сообщали, что в Казахстане активизировались случаи мошенничества, связанного со «страховкой» от коронавируса.

Руслан Черкашин