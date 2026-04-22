Токаев обсудил с президентом Грузии укрепление партнерства

На полях Регионального экологического саммита в Астане Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-грузинских отношений.

Президент Казахстана отметил, что Грузия остается важным и надежным партнером на Южном Кавказе, и подтвердил готовность придать двустороннему сотрудничеству новый качественный импульс.

Лидеры подчеркнули устойчивую положительную динамику взаимодействия и выразили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических связей.

Особое внимание было уделено реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, развитию деловых контактов, а также эффективному использованию транзитно-транспортного потенциала двух стран.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Михаил Кавелашвили обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.