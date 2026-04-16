В Шымкенте предотвращены необоснованные расходы бюджета на 1,7 млрд тенге

Прокуратура города Шымкента по итогам анализа выявила нарушения при планировании и использовании бюджетных средств.

Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов финансирование было предусмотрено без должного обоснования. На данной территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в подведении инженерных сетей.

Кроме того, часть земельных участков не была распределена, а проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации. В этих условиях реализация проекта признана преждевременной и экономически нецелесообразной.

По акту прокурорского надзора параметры финансирования были пересмотрены и заключено дополнительное соглашение. Это позволило сократить бюджетные расходы на 1,7 млрд тенге и предотвратить неэффективное использование государственных средств.