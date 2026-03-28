В Туркестанской области раскрыта схема хищения 928 млн тенге в сфере ветеринарии

Прокуратура Туркестанской области выявила масштабную схему хищения бюджетных средств в сфере ветеринарии. Нарушения установлены в деятельности ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба», где ущерб государству составил 928 млн тенге.

По данным надзорного органа, в период с 2022 по 2025 годы руководители и ответственные сотрудники предприятия незаконно перечисляли бюджетные средства, внося заведомо ложные сведения в платежные поручения при проведении закупок товаров и услуг.

Установлено, что при переводе денег субъектам предпринимательства использовались собственные электронные цифровые подписи.

Для сокрытия противоправных действий в документах указывались ИИН одних и тех же лиц, при этом менялись только наименования компаний.

Фактически товары не поставлялись, а услуги не оказывались.

В результате действий должностных лиц государству причинён значительный материальный ущерб.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 уголовного кодекса Республики Казахстан. Материалы зарегистрированы в ЕРДР, расследование ведут специальные прокуроры.

26 марта текущего года четверо должностных лиц — два бывших руководителя предприятия, их заместитель и главный бухгалтер — признаны подозреваемыми и заключены под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц.