Рост подросткового суицида наблюдается в Шымкенте

О нравственном воспитании со студентами говорили сотрудники управления внутренней политики Шымкента.

Как выяснилось, участились случаи ранней беременности, растут факты фиктивного прохождения профосмотра среди обучающихся. В результате различные заболевания среди молодежи выявляются на поздней стадии уровне.

Несмотря на широкое освещение темы контрацепции в медицинских организациях и СМИ, вопрос о профилактике искусственного прерывания беременности среди студентов по-прежнему остаётся актуальным. Это неблагоприятно влияет на репродуктивном здоровье девушек, их психическом состоянии и успеваемости.

Беспокоит врачей студенческой поликлиники Шымкента и прохождение фиктивного медосмотра, при поступлении в ВУЗ. Это приводит к тому, что заболевания у студентов выявляют на поздней стадии.

Тимур Байдуллаев, заместитель главного врача студенческой поликлиники:

«Первый вопрос, который нас беспокоит больше всего — это беременность. Это одна проблема для подростка и из нее вытекает еще много проблем. Часто отец ребенка является ровесником или абьюзером в отношениях. Также стоит вопрос о том, что в форме 075 при поступлении, выдаются в поликлиниках абитуриентам как «здоров»»

Растет число молодежных суицидов и их попыток. Заместитель акима говорит, что в Шымкенте с начала года 8 человек, в самом расцвете сил, наложили на себя руки.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«За последние 4 с половиной месяца число самоубийств совершенных в 2024 году, достигло 8. Я думаю, что это очень серьезная проблема. Это связано с тем, что главным богатством нашего государства, как сказано в Конституции Республики Казахстан, является человек, его жизнь и здоровье. И я говорю только о тех случаях, которые завершились трагично»

Сегодня на учете в студенческой поликлинике Шымкента состоят 10 тысяч молодых людей. Эксперты просят открыть в мегаполисе дополнительный молодежный центр здоровья. Это определенно поможет предотвратить многие заболевания, считают медики. К слову, численность молодежи в южном мегаполисе составляет почти 400 тысяч. 135 тысяч из них – студенты.