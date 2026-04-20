Казахстан и Германия укрепляют сотрудничество в аграрном образовании

Новые возможности для будущих агрономов и фермеров. Туркестанский аграрный колледж и немецкий университет установили стратегическое партнёрство и обновили учебные программы. Теперь студенты будут осваивать новые климатически адаптированные технологии вместе с немецкими специалистами. О первых шагах международной интеграции и важном соглашении.

Туркестанский высший многопрофильный аграрный колледж и немецкий университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф подписали соглашение о сотрудничестве. Это не просто документ, а начало крупного проекта, объединяющего знания и опыт двух стран в сфере сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие представители 13 аграрных колледжей региона и учёные.

«Мы сотрудничаем с Казахстаном уже более 30 лет. Наша цель — развитие сельского хозяйства, особенно внедрение технологий, адаптированных к климату. Одной науки недостаточно — важно применять знания на практике. Эту работу мы ведём совместно с университетами Казахстана. Современные проблемы климата и экологии можно решить только совместными усилиями. Наши выпускники успешно применяют полученные знания и работают в Казахстане», — Эрик Велье, президент университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф.

Учебное заведение активно сотрудничает не только с Германией, но и с Кореей, Китаем и Турцией. За последние три года более 100 специалистов прошли повышение квалификации в Турции. Сегодняшнее соглашение — результат стажировки преподавателей колледжа в Баварии в прошлом году. Преподаватели смогли ознакомиться с немецкими технологиями и теперь внедряют их в Шымкенте.

«Преподаватели прошли стажировку на базе сельскохозяйственного отделения Университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф в городе Триздорф. В ходе стажировки проводился обмен опытом. По итогам было отмечено, что программа прошла на высоком уровне, и между сторонами подписан меморандум о сотрудничестве», — Алима Казыбаева, заместитель директора Туркестанского высшего многопрофильного колледжа.

Германия — один из мировых лидеров в сфере сельского хозяйства и технологий. На основе обмена современными знаниями на базе колледжа будет открыт специальный учебный центр. Студенты смогут изучать немецкие технологии непосредственно на производстве — в современных теплицах и садах.

«Мы показали им наши теплицы площадью 80 тысяч квадратных метров. Специалисты подтвердили, что это направление у нас хорошо развито. Мы договорились работать вместе. Наша цель — выйти на их уровень. Они будут преподавать у нас, мы — у них. Будем обмениваться опытом. Фактически мы создаём международное учебное заведение», — Кайрат Айтбаев, директор ТОО «DALA-FRUIT.KZ».

Стороны планируют совместную работу по 8 ключевым направлениям. В их числе — разработка новых учебных программ, отправка студентов на стажировки за рубеж и подготовка аграрных специалистов международного уровня в Казахстане. Таким образом, для почти 2,5 тысяч студентов, которые обучаются по 15 специальностям, открываются новые возможности.