Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан и Монголия нацелены довести товарооборот до 500 млн долларов

Казахстан и Монголия нацелены довести товарооборот до 500 млн долларов

-
Редактор Юлия Машковская
-
9
Фото Акорды

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийн Хурэлсуха прошли в расширенном формате с участием делегаций. Стороны подтвердили развитие казахско-монгольских отношений в духе дружбы и стратегического партнёрства.

Токаев поблагодарил за визит и отметил рост сотрудничества, включая увеличение товарооборота до 130 млн долларов и запуск совместных проектов.

Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул приоритет расширения экономических связей и доведения торговли до 500 млн долларов.

Обсуждены направления сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, цифровизации, туризме и транспорте, а также возобновление авиарейсов и развитие логистики.

Отдельно отмечено открытие консульства Казахстана в Монголии и укрепление межрегиональных связей.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.