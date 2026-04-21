Казахстан и Монголия нацелены довести товарооборот до 500 млн долларов

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийн Хурэлсуха прошли в расширенном формате с участием делегаций. Стороны подтвердили развитие казахско-монгольских отношений в духе дружбы и стратегического партнёрства.

Токаев поблагодарил за визит и отметил рост сотрудничества, включая увеличение товарооборота до 130 млн долларов и запуск совместных проектов.

Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул приоритет расширения экономических связей и доведения торговли до 500 млн долларов.

Обсуждены направления сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, цифровизации, туризме и транспорте, а также возобновление авиарейсов и развитие логистики.

Отдельно отмечено открытие консульства Казахстана в Монголии и укрепление межрегиональных связей.