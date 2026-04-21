В Акорде прошла встреча президентов Казахстана и Монголии

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Монголии.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе.

Президент Казахстана отметил историческую и культурную близость двух народов, подчеркнув, что казахов и монголов объединяют общие корни и многовековое соседство. По его словам, отношения между странами развиваются в духе стратегического партнёрства, укрепляются межгосударственные и межпарламентские связи.

Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил вклад монгольского лидера в развитие страны, отметив рост экономики Монголии и реализацию масштабных инициатив, включая программу Vision-2050 и строительство нового города Хархорум.

Президент Монголии выразил благодарность за тёплый приём и отметил значительный прогресс Казахстана под руководством Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул, что государственный визит придаёт новый импульс двусторонним отношениям и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства.