Казахстанские миротворцы приняли более 90 пациентов в Сирии

Казахстанские миротворцы, несущие службу в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением, совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца провели гуманитарную акцию.

В населённом пункте Трунжа провинции Кунейтра на юго-западе Сирии был развернут временный медицинский лагерь для оказания квалифицированной помощи местному населению. Особое внимание уделили детям, пожилым людям и другим уязвимым категориям граждан.

Военные медики провели осмотры, консультации и обеспечили нуждающихся необходимыми лекарствами. Среди наиболее распространённых диагнозов — острые респираторные заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Всего медицинскую помощь получили 93 человека.

Проведённая акция подчеркнула вклад Казахстана в международную миротворческую деятельность, укрепила доверие местных жителей и подтвердила высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих.