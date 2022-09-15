В Сайраме наращивают потенциал мясного и молочного животноводства

В Туркестанской области успешно работает региональная программа развития животноводства.

Жители села Карабулак Сайрамского района, имеющие большой опыт в этой сфере, уверяют откорм скота на приусадебном участке и содержание крупного рогатого скота молочного направления- доходный бизнес.

Житель села Карабулак Икрамжан Абдиганиев занимается разведением крупного рогатого скота мясного и молочного направления. Обязанности по уходу возложены на сына главы семьи. Телят и бычков хозяин покупает на скотном рынке. Мясную продукцию, помимо Шымкента, предприниматель реализует на рынках Нур-Султана, Алматы и Тараза.

«Занимаюсь откормом скота с 2003 года. Сейчас у меня 80 голов КРС. По сравнению с прошлым годом цена тюка сена приемлемая — 500-550 тенге. Корм дорогой, шрот и шелуху покупаем. Взял кредит под 18-20 процентов. На зиму заранее закупаем корм, чтобы не было проблем весной», — говорит Икрамжан Абдиганиев, житель села Карабулак Сайрамского района.

В Сайрамском районе за последние 7 месяцев поголовье КРС достигло почти 252 тысяч голов. Рост составил свыше 105% процентов. Приусадебное хозяйство с откормом скота мясного и молочного направления сегодня широко пропагандируется среди сельского населения.

«В хозяйстве помогают старший сын и внуки. Спасибо ветеринарам, все время приходят и помогают советами, проводят осмотр и если надо, прививают животных. Региональная программа развития животноводства дает возможность таким как я во дворе дома заниматься откормом КРС. Думаю еще закупить несколько бычков и телят», — говорит Икрамжан Абдиганиев.

Люди в Сайрамском районе трудолюбивые. Объем инвестиций в сельское хозяйство яркое тому подтверждение — 2 млрд 973,6 млн тенге. В производство продуктов питания — 546,5 млн тенге.