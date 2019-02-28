Откормочный пункт на 100 000 голов овец появится в Байдибекском районе.

Строительство индустриальной откормочной площадки на 100 000 овец турецкой компании-инвестора «Salurbey Group» начнется в июне 2019 года. Общая стоимость проекта составляет 20 млн долларов США, сообщает пресс-служба «Turkistan Invest», филиал АО «СПК «Туркестан».

Откормочный пункт будет построен на территории 2500 га, где компания планирует организовать 11 цехов по переработке шерсти, кожи, производству мяса, молока, кефира, йогурта и сыра. На 1500 га земли будут выращивать кормы для овец. Также, владелец компании «Salurbey Group» – Ибрагим Айдын Салюрбей, при откормочном пункте планирует построить лабораторию, где специалисты будут держать под контролем здоровье животных.

В рамках реализации проекта 1200 человек обеспечат постоянными рабочими местами. Ожидаемая годовая мощность – 100 000 голов едильбаеской породы, мериноса, а также романовской породы. Продукт будет экспортироваться в страны СНГ и Турцию. Надо отметить, что у компании «Salurbey Group» есть соглашение с турецким Министерством сельского хозяйства об экспорте продукции из Казахстана в Турцию. Данный проект АПК будет реализован совместно с АО «СПК «Туркестан».