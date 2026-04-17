Минкульт РК разъяснил ситуацию с камзолом из фильма «Қыз Жібек» после поста Алагузовой

Продюсер Баян Алагузова сообщила в своем Instagram, что приобрела легендарный камзол из культового фильма «Қыз Жібек», вызвав широкий резонанс в социальных сетях.

В связи с обсуждением этой публикации Министерство культуры и информации РК выступило с официальным разъяснением.

Как отметили в ведомстве, в музейном фонде киностудии «Казахфильм» хранится один оригинальный камзол, использованный в фильме. Экспонат находится под охраной как значимая часть национального кинематографического наследия. Обстоятельства, при которых второй камзол оказался в частной коллекции, в настоящее время уточняются.

Также в министерстве подчеркнули, что «Казахфильм» на постоянной основе занимается поиском, реставрацией и сохранением реквизита, костюмов и других исторически ценных предметов, использованных в отечественных фильмах. Эта работа направлена на сохранение культурного наследия для будущих поколений.

Кроме того, при киностудии планируется открытие современного масштабного музея, где будут представлены уникальные экспонаты, связанные с историей казахстанского кино и доступные широкой аудитории.

В министерстве добавили, что вопросам сохранения культурных ценностей уделяется особое внимание, и заверили в готовности предоставлять обществу открытую и достоверную информацию.