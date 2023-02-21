Коллекционер из Шымкента собирает исторические вещи

В коллекции Сухраба Ирназарова есть настенные часы, монеты, радио, старинные фотоаппараты которым больше 50 лет, и даже музыкальные проигрыватели в рабочем состоянии.

На чердаке Сухраба Ирназарова настоящий музей. Здесь и настенные часы и монеты, нагрудные знаки, чугунные утюги, радио, телефонные коммутаторы и многое другое. Собирать свою коллекцию мужчина начал в 2017 году. Говорит, каждая вещь ему дорога, ведь это предметы ушедшей эпохи. Особое место в коллекции занимают фотоаппараты, которые могут уместиться в ладони. Но их объективы могут запечатлеть все в деталях на самые дальние расстояния.

«Я преподавал в школе МВД. И оттуда у меня увлечение фото. Ведь основа криминалистики — документальное свидетельство. А это чаще всего снимки. Поэтому неравнодушен к фотоаппаратам«, — говорит Сухраб Ирназаров, коллекционер.

Этому фотоаппарату больше 50 лет. Это одна из первых моделей с деревянным штативом, есть и приуроченные к олимпиаде в Москве в 1980 году. Немало в коллекции у Сухраба и музыкальной аппаратуры – от радиоприемников, музыкальных проигрывателей, до ленточных и кассетных магнитофонов. По словам Сухраба, многие проигрыватели до сих пор в рабочем состоянии. Но некоторые предметы своей коллекции мужчине приходится чинить своими руками.

«Этот мотоцикл сделан из деталей часов, а это от радиоприёмника. Эта — от обычного домашнего водопроводного крана из латуни. Это все я делаю из старых деталей, в частности по вечерам. Только когда у меня есть вдохновение и идеи», — говорит Сухраб Ирназаров, коллекционер.

По словам мужчины, на его коллекцию находится немало покупателей, вот только деньги Сухраба не интересуют. Предметы своей коллекции он готов обменять на другие исторические вещи, каких у него еще нет.