В Кентау выявили нелегальную добычу барита с помощью дрона

В Кентау за незаконное пользование недрами задержаны три человека. Один из них — гражданин Узбекистана. По данным специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области, они незаконно добывали барит в горной местности близ села Ойык.

Обнаружили черных копателей с помощью дрона. Задержанные не имели права на добычу этого полезного ископаемого. Гражданин Узбекистана использовался как рабочая сила.

Максат Ералиев, и.о. прокурора специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области: «В отношении двух лиц, допустивших нарушение законодательства, были составлены протоколы об административных правонарушениях, они привлечены к ответственности. В отношении иностранного гражданина материалы направлены в Кентауский городской суд с целью выдворения его из страны. Для отзыва лицензии недропользователя, допустившего факт незаконного пользования недрами, компетентным органом направлено информационное письмо в министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. Вопрос взят на контроль».

Барит, или тяжёлый шпат — химическое вещество, которое отличается высокой плотностью и тяжестью. В основном используется в нефтегазовой промышленности для утяжеления буровых растворов. Чаще всего встречается в гидротермальных месторождениях, известняках и осадочных породах.