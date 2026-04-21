В Шымкенте запустили уникальную экологическую лабораторию

В Шымкенте запущена автономная экологическая лаборатория для городской среды. Новый объект создан на базе Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова и направлен на решение одной из наиболее актуальных проблем — загрязнения воздуха.

Лаборатория «EcoLab» открыта в рамках научного проекта по разработке инновационных экоконструкторских модулей для локальной санации городской среды. Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Руководителем выступает заведующая кафедрой «Экология» Айсулу Абдуова.

Уникальность лаборатории заключается в ее конструкции: она выполнена в форме национальной юрты из экологически чистых материалов. Объект оснащен гидропонной системой, фитофильтрами для очистки воздуха, солнечными панелями, метеостанцией и современными датчиками. Здесь будут проводиться исследования по определению содержания тяжелых металлов, а также работы по дезинфекции и очистке окружающей среды. В проекте задействованы ученые, докторанты, магистранты и студенты.

Отдельное внимание уделяется эффективному использованию водных ресурсов. В этом направлении на базе лаборатории планируется проведение исследований по выращиванию растений с применением технологий рационального водопотребления.

Проект ориентирован на улучшение качества воздуха в городе и общее оздоровление окружающей среды. Ожидается, что реализация инициативы позволит снизить уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 на 20–30% на локальном уровне, а также улучшить микроклимат: температура воздуха может снизиться на 1–2°C. Кроме того, проект будет способствовать расширению зеленых зон и формированию комфортных экологичных общественных пространств.

Ключевой особенностью «EcoLab» является интеграция экологических решений, современных технологий и урбанистических подходов в единую систему. Лаборатория также предусматривает возможность мониторинга состояния окружающей среды в режиме реального времени. Разработка адаптирована к аридным климатическим условиям Казахстана, что открывает перспективы ее внедрения в других городах страны.