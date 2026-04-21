Современные технологии меняют работу школьных библиотек

Библиотеки организаций образования переходят на современные цифровые решения. Республиканская научно-педагогическая библиотека Министерства просвещения Республики Казахстан разрабатывает и внедряет современные информационные системы, направленные на модернизацию библиотечной деятельности, развитие читательской культуры и расширение доступа к образовательным ресурсам.

Новые цифровые платформы обеспечивают эффективное управление библиотечным фондом, повышают качество обслуживания пользователей и способствуют активному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе.

Также системы позволяют отслеживать читательскую активность обучающихся, проводить аналитическую работу и внедрять современные форматы популяризации чтения.

Внедрение данных решений способствует унификации библиотечных процессов в организациях образования и формированию современной модели обслуживания, отвечающей требованиям цифровой трансформации.