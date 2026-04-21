На главную Новости Шымкента Общество

Минздрав опроверг сообщения о яде в детском питании HiPP

Редактор Юлия Машковская
Фото комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировал сообщения о якобы обнаруженном крысином яде в детском питании HiPP, произведённом в Германии.

В ведомстве заявили, что официальной информации о подобных нарушениях от органов Европейского союза, а также через международные системы оповещения RASFF и INFOSAN не поступало.

Кроме того, данный продукт не зарегистрирован в Едином реестре Евразийского экономического союза, поэтому его реализация на территории Казахстана и других стран ЕАЭС запрещена.

По итогам мониторинга, проведённого территориальными подразделениями, продукция в продаже не обнаружена. В настоящее время комитет продолжает проверочные мероприятия.

В случае выявления указанного товара в торговых точках граждан просят сообщать в соответствующие органы для оперативного реагирования.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

