Названы самые популярные предметные комбинации на ЕНТ-2026

Около 179 тысяч человек приняли участие в мартовском Едином национальном тестировании 2026 года. Большинство абитуриентов — 75% — сдавали экзамен на казахском языке, 25% выбрали русский язык, еще 157 человек проходили тестирование на английском.

Пороговый балл преодолели 70% участников. Средний результат по пяти предметам составил 66 баллов, а максимальный — 140 баллов.

После завершения тестирования участники могли подать апелляцию по содержанию заданий в течение 30 минут. Апелляции по техническим причинам принимались непосредственно во время экзамена. Всего было подано более 31 тысячи заявлений, из которых удовлетворены обращения по 17 уникальным тестовым заданиям. Работа республиканской комиссии завершена, сертификаты доступны абитуриентам в личных кабинетах.

Наиболее популярной оказалась комбинация предметов «Математика – Физика» — ее выбрали 18,7% участников. На втором месте — «Биология – Химия» (16,5%). В тройку самых востребованных также вошла комбинация «Творческий экзамен», которую выбрали 10,3% абитуриентов.

Особое внимание при проведении тестирования уделялось созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 408 таких абитуриентов.

За время проведения тестирования зафиксировано 264 нарушения правил. За попытку пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы от тестирования были отстранены 130 человек. Еще 134 участника удалили из аудиторий за нарушения во время экзамена, их результаты аннулированы. Случаев выявления подставных лиц не зарегистрировано.

После завершения ЕНТ-2026 видеозаписи тестирования будут анализироваться до 31 октября. Если будут выявлены факты использования запрещенных предметов или другие нарушения правил, результаты тестирования аннулируют.