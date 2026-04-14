Freedom broker
Незаконный сбор растений: в Туркестанской области ужесточают контроль

Незаконный сбор растений: в Туркестанской области ужесточают контроль

Анастасия Новикова
23

В Туркестанской области сформирована рабочая группа для борьбы с незаконным сбором растения «кеурек». В состав вошли сотрудники полиции, представители профильных ведомств и волонтёры. В сезон роста кеурека — ферулы, в июне, они будут проводить рейдово-профилактические проверки.

В прошлом году в ходе подобных мероприятий в Арысском, Отырарском и Сарыагашском районах было выявлено более 100 иностранцев, которые добывали эту лечебную траву.

«Иностранные граждане были привлечены к ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции иностранцем или лицом без гражданства» и выдворены из страны. Им запрещён въезд в Казахстан сроком до 5 лет. Также меры были приняты в отношении 5 граждан Казахстана за незаконное использование иностранной рабочей силы», — рассказали в полиции.

Лекарственное растение «кеурек» не занесено в Красную книгу, но в соответствии с законом «О растительном мире» принято постановление акимата о введении ограничения на его сбор сроком на 8 лет.

