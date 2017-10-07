108 афганцев-нелегалов под руководством казахстанца собирали лекарственную траву в ЮКО. Сезонные сборщики ферулы из Афганистана становятся уже обычным явлением в нашей области. Их выдворяют из страны, но на смену тут же приезжают новые. Сегодня сбор ферулы уже поставлен на поток.

Отказаться от такого выгодного канала поставки лекарственной пряности на ее историческую родину Афганистан, похоже, иностранцы не в силах. Полицейские ЮКО задержали очередную партию граждан Афганистана, занимавшихся сбором ферулы.

Сотрудники Управления миграционной полиции ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», проходившего на территории области с период с 2 по 4 октября 2017 года. Целью мероприятия являлось выявление лиц, незаконно пребывающих на территорию области и пресечение каналов нелегальной миграции, а также профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства.

При проверке документов у афганских подданных не оказалось разрешения на трудовую деятельность на территории ЮКО. В настоящее время в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 517 КоАП РК.

Кроме того, стражи порядка привлекли к административной ответственности работодателя, 29-летнего южноказахстанца за использование незаконной иностранной рабочей силы по статье 519 КоАП РК. Теперь «работодателю» придется раскошелиться на штраф от 30 до 100 МРП в зависимости от собственной категории.

Всего же за три дня ОПМ «Нелегал» сотрудники УМП ДВД ЮКО совместно с другими заинтересованными службами выявили более тысячи нарушителей миграционного законодательства, в том числе 951 иностранцев.

Из них в отношении 469 нарушителей вынесено предупреждение, на 128 человек наложено административное взыскание и 251 иностранец взят под административный арест.

В приёмник-распределитель ДВД ЮКО полицейские водворили 101 нарушителя, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность. Решением суда 197 иностранных граждан выдворены за пределы Республики Казахстан.

К административной ответственности привлечены 94 граждан РК за нарушение закона в области миграции и незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Мало того, иностранцы не желают покидать нашу страну даже принудительно. В отношении двух нелегалов уже возбуждены уголовные дела за невыполнение решения суда о выдворении за пределы Республики Казахстан.