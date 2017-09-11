В Сарыагашском районе ЮКО за незаконный сбор ферулы вонючей задержаны граждане Афганистана

В Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области на приграничной территории задержаны граждане Афганистана, занимавшиеся незаконным сбором лекарственного растения – ферулы вонючей. Об этом сообщили в пресс-службе Сарыагашского пограничного отряда.

«8 сентября группой пограничников Сарыагашского пограничного отряда в 18 километрах от населенного пункта им. Саттарова задержаны 32 гражданина Афганистана. У них не было разрешения на трудовую деятельность в Казахстане, но они занимались сбором ферулы вонючей. Задержанные хотели заработать на этом, продать растения в Китай», — сообщили в пресс-службе.

Нелегалы планировали выручить за одну тонну ферулы вонючей примерно 20 тысяч долларов США. По словам задержанных, в казахстанской степи они прожили почти месяц и собрали внушительное количество лекарственного растения. Сейчас подсчитывается точное количество.

Ферула вонючая, или асафетида (от латинского ferula assafoetida) — многолетнее до трех метров в высоту, сильно и неприятно пахнущее травянистое растение семейства зонтичных с мясистым и сочным корнем до 15 сантиметров в толщину. Лекарственным сырьем ферулы вонючей является млечный сок корней, камедесмола, представляющая собой полупрозрачное твердое вещество желтоватого цвета, острого вкуса и неприятного луково-чесночного запаха. Особенно высоко ценится способность ферулы тормозить развитие атеросклероза, катаракты, нервных и психических нарушений, а также предотвращать образование камней в почках.