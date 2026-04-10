Реклама
Новые ордена впервые вручат ко Дню Республики

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить орден «Аль-Фараби» — новую государственную награду за достижения в науке, образовании, культуре и духовной сфере.

Глава государства отметил, что наследие великого философа Аль-Фараби является бесценным достоянием человечества и символом интеллектуального развития.

По его словам, новые ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби» впервые будут вручены накануне Дня Республики.

Токаев подчеркнул, что Казахстан как созидательная нация уверенно движется к построению сильного и справедливого государства. Он отметил важную роль науки, образования и молодежи в развитии страны.

Президент заявил, что государство рассчитывает на потенциал отечественных ученых и будет поддерживать их деятельность, поскольку научные достижения способствуют прогрессу всего общества.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.