Новые ордена впервые вручат ко Дню Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить орден «Аль-Фараби» — новую государственную награду за достижения в науке, образовании, культуре и духовной сфере.

Глава государства отметил, что наследие великого философа Аль-Фараби является бесценным достоянием человечества и символом интеллектуального развития.

По его словам, новые ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби» впервые будут вручены накануне Дня Республики.

Токаев подчеркнул, что Казахстан как созидательная нация уверенно движется к построению сильного и справедливого государства. Он отметил важную роль науки, образования и молодежи в развитии страны.

Президент заявил, что государство рассчитывает на потенциал отечественных ученых и будет поддерживать их деятельность, поскольку научные достижения способствуют прогрессу всего общества.