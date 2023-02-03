Как намерены решить проблему с поливом дендропарка в Шымкенте

Проблема утилизации мусорных отходов поднимается в Шымкенте из года в год. Как говорят сотрудники управления развития комфортной городской среды, за последнее время в этой сфере есть положительная динамика.

Сократилось число стихийных свалок, модернизируются мусорные полигоны. Утилизацией бытовых отходов в Шымкенте занимаются 12 организаций. Пока в основном мусор по старинке зарывается в землю, но и здесь грядёт революция, обещают чиновники. Начнётся он с сортировки бытовых отходов.

«Нам сейчас поступают предложения от инвесторов. Они выразили желание скупать у населения разные твёрдые бытовые отходы: пакеты, баклашки, разную пластмассу, картон и бумагу. Сейчас у нас открыта одна такая площадка. Для того чтобы число таких мест увеличить, акиматы пяти городских районов подписывают меморандум с инвесторами, на открытие таких площадок в каждом районе. До того как отходы увезут на мусорный полигон, какая-то часть их уже будет отсортирована. Таким образом полигоны не будут гореть и отравлять городской воздух. Этот вопрос мы взяли на особый контроль», — рассказывает руководитель управления развития комфортной городской среды города Шымкента Ержан Жолдасов.

Реализовать проект планируется до первого мая. Как объяснили сотрудники управления, дата выбрана не спроста. Инвесторы хотят успеть организовать работу сортировочных площадок до начала сезона бахчевых, когда мусорные контейнеры будут перегружены дополнительными отходами.

А состояние городского дендропарка вызывает в Управлении развития комфортной городской среды беспокойство. Площадь дендропарка составляет 117 гектаров, в нём насчитывается около 99 тысяч деревьев 140 видов. Но сейчас многие деревья сохнут и их приходится вырубать.

«Есть несколько вопросов связанных с Дендропарком и один из них — почему в парке высыхают деревья. Мы слышали разные мнения, поэтому сейчас готовимся провести экспертизу, на её проведение уже объявлен конкурс. Работы по водоснабжению Дендропарка будут проходить в два этапа. Согласно плану, на первом этапе вода будет поступать из канала БМК для капельного орошения, это 40 процентов от необходимого объёма. Остальную воду, это уже на втором этапе, будут качать из 6 подземных скважин. Работы по организации искусственного полива планируется полностью завершить до конца этого года», — говорит руководитель управления развития комфортной городской среды города Шымкента Ержан Жолдасов.

Занимается управление и вопросом снабжения водой жителей города. Сегодня в Шымкенте протекает 34 канала, общей протяжённостью 320 километров, но до сих пор в некоторых районах города отсутствует постоянное водоснабжение. Частично поможет решить этот вопрос ремонт каналов Жанашек и Шымкент. Закончить их восстановление планируется до 2025 го года.