В поливной канал в Сарыагаше ЮКО течет канализация

Аграрии в Сарыагашском районе ЮКО бьют тревогу и просят помощи уже не у акима района, а у главы региона. Поливать сады и огороды фермеры вынуждены водой с фекалиями.

Решить проблему с поливной водой оказалось непросто. Её, во-первых, практически нет, а та, что есть, регулярно загрязняется отходами горожан.

На отрезке улицы Казыбек би в Сарыагаше в один ряд стоят несколько магазинов и одна мойка, местные жители уверяют, что вся использованная вода уходит в канал, а дальше уже на участки местным сельхозникам.

Тем временем, проблему никто устранять не собирается, отходы жизнедеятельности человека плывут прямо по течению в поля, да и местная детвора умудряется в канале купаться.

Аграрии района разводят руками, мол, пока проблему будут решать, пропадёт весь урожай от такой воды. Одна проблема порождает вторую — местные жители отказываются поливать такой водой участки и пользуются водопроводной водой. Перерасход питьевой воды вызывает сбои в подаче. Сегодня в Сарыагаше воду дают с утра до полудня, жалуются жители.

«Когда был Парманов, проблема как-то решалась, хоть и не быстро, но все же. Вы посмотрите, как он район поднял. А сейчас наша власть не может обеспечить нас элементарно — водой, они ссылаются на замену труб. Как нам поливать свои земли такой водой? Они что хотят, чтобы мы «говном», простите, поливали сельхозугодья?» — говорит Алтай Каратаев.

Как сложится ситуация с поливной и питьевой водой в Сарыагаше, пока неизвестно. Жители города просят руководство области, а именно Жансеита Туймебаева, помочь в решении проблем.