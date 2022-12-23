На затянувшийся ремонт поливного канала «Кок» пожаловались аграрии Шымкента

Работы там ведут уже второй год, но объект пока не собираются вводить в эксплуатацию, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Причина — в судебных тяжбах между подрядной компанией и Управлением развития комфортной городской среды. Отметим, канал обеспечивал поливной водой 1400 гектаров.

Сельскохозяйственники заявили, что ситуацию с поливом уже можно назвать критической. В этом году они были на грани потери урожая малины, клубники, люцерны, кукурузы и картофеля. Тогда местные власти приняли решение сделать обводной канал, а подрядчика оштрафовали на 21 миллион тенге за несвоевременную сдачу объекта. Задержку бизнесмен объяснил резким подорожанием цен на строительные материалы. 370 миллионов бюджетных денег не хватило на реализацию проекта.

«С осени мы начали в суд отправлять, сразу приостановили всё и в суд направили. Штраф наложили. Если суд решит, что в недобросовестный список войдет, то уже другой подрядчик будет делать», — говорит Максат Абдукадиров, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.