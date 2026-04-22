РК поставит вагоны для горнодобывающей отрасли Монголии

В рамках официального визита делегации Монголии в Астане подписан первый экспортный контракт на поставку железнодорожных вагонов казахстанского производства.

Поставщиком выступает Атырауский вагоностроительный завод (АВСЗ) — один из крупнейших производителей грузового подвижного состава в стране. Согласно договору, в течение месяца заказчику — компании Mongolian Ore Bal LLC — будет поставлена первая партия из 100 люковых полувагонов. Общая сумма контракта оценивается примерно в 10 млн долларов.

АВСЗ, входящий в группу TEXOL, представляет собой современное производство полного цикла с ориентацией на выпуск инновационной продукции для рынков колеи 1520 и Европы. Завод выпускает полувагоны, контейнерные платформы, а также цистерны для нефтепродуктов и сжиженного газа.

На предприятии уже завершено строительство первой очереди, а в ближайшее время планируется запуск научно-исследовательского испытательного центра. Проектная мощность завода составляет до 8 тысяч вагонов в год. Общий объем инвестиций в индустриальный кластер в Атырау достиг около 400 млн долларов.

Компания Mongolian Ore Bal LLC является одним из активно развивающихся игроков горнодобывающего сектора Монголии. Она занимается добычей и обогащением железной руды, а также логистикой и поставками промышленной продукции. В распоряжении компании находится месторождение с запасами около 18 млн тонн руды. Для обеспечения текущих объемов производства ежемесячная потребность в перевозках составляет около 20 железнодорожных составов, или порядка 1000 вагонов.