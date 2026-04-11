Реклама
Freedom broker
Шымкентские боксеры отличились на континентальном чемпионате в Улан-Баторе

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Боксеры из Шымкента стали призерами чемпионата Азии. Крупный международный турнир прошел в столице Монголии — Улан-Баторе — с 30 марта по 10 апреля 2026 года.

В первом континентальном чемпионате, организованном по инициативе World Boxing, приняли участие более 200 боксеров из свыше 20 стран Азии. Спортсмены разыграли медали в 20 весовых категориях.

Честь Шымкента на соревнованиях защищали четыре спортсмена.

До финала дошел Төрехан Сабырхан, который завоевал серебряную медаль. Его брат Махмуд Сабырхан стал обладателем бронзовой награды.

Соревнования прошли в соответствии с техническими требованиями World Boxing. Подсчет очков велся по международной системе Ten Point Must System — десятибалльной системе судейства.

Отметим, что в этом году впервые соревнования среди мужчин и женщин проводились одновременно.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

