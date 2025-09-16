Братья из Шымкента стали чемпионами мира

Шымкентские боксёры Торехан и Махмут Сабырхан принесли Казахстану золотые медали на чемпионате мира по боксу, который прошёл в Ливерпуле. Спортсмены достойно представили страну на международной арене, подняв государственный флаг Казахстана на высшую ступень пьедестала почёта.

Казахстанские боксёры Махмуд и Торехан Сабырхан завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу, который состоялся в Ливерпуле. В финальном поединке Торехан Сабырхан встретился с представителем Японии Сэвоном Окадзавой. Бой прошёл в напряжённой и равной борьбе, однако в третьем раунде казахстанский спортсмен продемонстрировал преимущество и одержал уверенную победу.

19-летний Торехан Сабырхан стал чемпионом мира среди взрослых, завоевав золотую медаль в весовой категории до 70 килограммов. Для спортсмена это первое золото на взрослом уровне. Его брат, Махмуд Сабырхан, одержал уверенную победу в весе до 55 килограммов, переиграв в финале испанского боксёра Рафаэля Лосано Серрано.

Победа братьев Сабырхан стала значимым поводом для национальной гордости и символом уверенности в спортивное будущее страны. Молодых чемпионов лично поздравил Президент Республики Казахстан, отметив их вклад в развитие отечественного бокса и пожелав дальнейших успехов на международной арене.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием титула чемпионов мира по боксу, а также Назым Кызайбай с серебряной медалью, Викторию Графееву и Елдану Талипову — с бронзовыми наградами. Президент пожелал удачи нашим спортсменам в предстоящих финальных боях», — отметил сайт Акорда.

На чемпионате мира по боксу, состоявшемся в Ливерпуле, сборная Казахстана показала выдающийся результат, завоевав 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. По итогам турнира казахстанские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачёте.