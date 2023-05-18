Чемпиону мира Махмуду Сабырхану подарили 2-комн квартиру

Акимат Шымкента подарил двухкомнатную квартиру Махмуду Сабырхану, который стал золотым призером Чемпионата мира в Ташкенте.

А его тренеру Ильясу Оралбекову дали денежное вознаграждение в размере 5 млн тенге.

Ошеломительной победой вернулся житель Шымкента Махмуд Сабырхан из Чемпионата мира. В финале он победил узбекского боксера Ойбека Жураева. В третьем раунде Махмуд два раза отправил соперника в нокдаун. Также Махмуд Сабырхан обыграл спортсменов из Кубы, Ганы, Индии и Венгрии.

Чемпион вернулся в страну вчера. Болельщики, родные и друзья с плакатами на руках буквально заполонили аэропорт мегаполиса. Местный поэт даже посвятил стихи победе спортсмена. Так под громкие овации и поздравления Махмуд Сабырхан далее отправился на встречу с акимом. Мурат Айтенов поздравил призера и пожелал успехов в предстоящих Азиатских и Олимпийских играх.