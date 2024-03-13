Боксер из Шымкента выиграл путевку на Олимпиаду в Париже

Махмуд Сабырхан успешно обыграл четырёх спортсменов на лицензионном турнире в Италии и выиграл путевку на Олимпийские игры, которые состоятся в Париже летом 2024 года.

Наш земляк выступал на лицензионном турнире в итальянском городе Бусто-Арсицио в весе 57 кг. В первом раунде Махмуд Сабырхан выиграл спортсмена из Эфиопоии Ядесу Лета Фикремариам с разгромным счетом 5:0. Во втором поединке обыграл тайландца. В 1/8 финале он сразился с пуэрториканцем. Счет в пользу Махмуда Сабырхана 5:0.

В решающем поединке Махмуд Сабырхан выиграл спортсмена из Таджикистана со счетом 4:1. Таким образом боксеру из южного мегаполиса выпала честь представлять страну на Олимпийских играх, которые состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа в 2024 году.