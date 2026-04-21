Солдаты срочной службы познакомились с работой военных лётчиков

Для расширение кругозора военнослужащих, повышению интереса к профессии военного лётчика и мотивация к продолжению службы на контрактной основе, для солдат срочной службы была организована экскурсия в лётную часть. Молодые военнослужащие познакомились с боевой работой пилотов военно-воздушной базы Шымкента.

Наверное каждый мальчишка в детстве мечтал побывать за штурвалом боевого самолета. И для солдат срочной службы, такая экскурсия была интересной и полезной. Молодые люди наблюдали полёты истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, а также вертолётов Ми-171Ш и Ми-35. Авиатехники, которая защищает южные рубежи Казахстана.

Для подготовки современного летчика, требуется огромное количество времени и ресурсов. Для их экономии, уже давно используются авиасимуляторы. Современный тренажёр самолёта Су-25 позволяет отрабатывать все этапы боевой работы летчиков в небе. А экипажи истребителей, штурмовиков и вертолетов постоянно находятся в боевой готовности. Лётчики рассказали срочникам, о своей профессии — большой ответственности, высокой квалификации и устойчивости к психологическим нагрузкам.

Жомарт Рахымберди, солдат срочной службы: «Сегодня мы приехали на авиабазу Военно-воздушных сил Республики Казахстана, своими глазами увидели железных птиц в небе, попробовали себя на учебных тренажёрах. Впечатления самые положительные. Мечта каждого мальчишки — стать лётчиком. И сегодня мы частично осуществили эту мечту. Большая благодарность руководству за предоставленную возможность. У воинской части, как оказалось, много достижений, мы познакомились с отличными профессиональными специалистами. Спасибо».

Необычный подход помогает солдатам срочной службы определиться со своим будущим. Поступить в военный вуз, получить высококвалифицированную специальность пилота ВВС, это очень престижно. И после этой экскурсии, некоторые парни явно задумались над этим.