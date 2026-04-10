Стоимость коммунальных услуг в ближайшее время может вырасти

Стоимость коммунальных услуг ближайшее время может вырасти. Коммунальные предприятия уже направили свои предложения по повышению тарифов в уполномоченный орган. Сейчас эти заявки находятся на рассмотрении в комитете по регулированию естественных монополий.

Мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги завершился. Это означает, что цены на ЖКХ могут измениться — но не сразу и не повсеместно. Как заявили в министерстве энергетики, процесс будет поэтапным. Сначала в агентстве по регулированию естественных монополий изучат заявки от предприятий отрасли, и только после этого может быть принято решение о корректировке тарифов.

При этом в Шымкенте, по последним данным, таких заявок пока не поступало.

«С каждым подорожанием всё сложнее. Кто-то не работает, у кого-то нет стабильного дохода. Я считаю, цены нужно оставить на прежнем уровне. У одного человека положение хорошее, у другого — нет. Многие живут в кредит», — жительница города.

«За отопление плачу 9 тысяч тенге, за свет — 3 тысячи, за воду — тысячу. Лучше бы не повышали. Это ударит по карману», — жительница города.

«Даже если подорожает, я уже не обращаю внимания. Всё равно ничего изменить нельзя», — жительница города.

По словам вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, окончательное решение по тарифам будет приниматься на местном уровне — с учётом особенностей каждого региона. Сроки также могут различаться: например, заявки по электроэнергии рассмотрят раньше, а по водоснабжению — позже.

Сунгат Есимханов, вице-министр энергетики: «Рост возможен. Мы говорим об этом открыто. Есть инфляция, дорожают ресурсы. Кроме того, в этих организациях работают наши граждане — необходимо повышать заработную плату. Поэтому при наличии объективных причин тарифы могут увеличиться».

Вместе с тем, в ведомстве подчёркивают: ни один тариф не повысят без проведения общественных слушаний. Напомню, мораторий на рост коммунальных тарифов в Казахстане действовал с 16 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.