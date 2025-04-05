Масштабная программа дорожного ремонта и модернизации инфраструктуры охватила Шымкент

В этом году ремонт дорог в Шымкенте стартовал раньше обычного благодаря благоприятным погодным условиям, что стало первым сигналом масштабных преобразований в транспортной инфраструктуре мегаполиса. Акимат обещает, что изменения будут исключительно в лучшую сторону.

Крупный инфраструктурный проект

По информации управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента, город реализует самый масштабный инфраструктурный план последних лет. Программа включает:

• Капитальный и текущий ремонт улиц;

• Установку новых светофоров и системы освещения;

• Развитие ирригационной сети;

• Строительство пешеходных переходов и дорожек.

Эти меры направлены на повышение транспортной связности районов, разгрузку городского трафика и обеспечение безопасности на улицах.

Транспортные объекты: Связующие линии города

С начала 2025 года ведутся работы на 13 крупных дорожных объектах общей протяжённостью 43,7 км. Среди них:

• Продолжение проспекта Кунаева (этапы 2, 5 и 6);

• Реконструкция объездной дороги А-2 (этапы 5–8);

• Строительство продолжения улицы Жандосова;

• Прокладка дороги между микрорайонами Асар и Шымсити;

• Продолжение улицы Алтынсарина;

• Строительство надземного пешеходного перехода на улицах Момынова и Тіленшина;

• Продление улицы Казиева.

Эти проекты станут основой для улучшения транспортной связи и уменьшения заторов в городе.

Капитальный и средний ремонт: Приоритет на качество

На сегодняшний день в разных частях города можно наблюдать работы спецтехники, обновляющей дорожное покрытие:

• Капитальный ремонт ведется на шести улицах (Юсупова, Тамшыбулак, Жаңақоныс, Ізенді, Сареми, Жаңақұрылыс) и включает обновление моста на улице Койкелды.

• Средний ремонт проводится на стратегически важных магистралях (Казиева, Сасбукaева, Кремлёвской) в строгом соответствии с графиком и техническими стандартами.

Охват всех районов: Инфраструктура без пропусков

Программа ремонта охватывает все пять районов Шымкента:.

• Абайский район: 79 улиц, 64,7 км;

• Енбекшинский район: 72 улицы, 34,3 км;

• Каратауский район: 141 улица, 79,9 км;

• Туранский район: 15 улиц, 13,1 км;

• Аль-Фарабийский район: 13 улиц, 5,7 км.

Общая протяжённость ремонтируемых участков составляет порядка 198 км, при этом охват продолжает расширяться.

Текущий ремонт: Работа по графику

В рамках программы ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 8,7 км дорожного полотна (6 улиц: Бейбитшилик, Толстого, Тәуелсіздік, Темирлановском шоссе и проспекте Байдибек би). Все мероприятия осуществляются согласно утверждённому графику.

Светофоры и освещение: Ставка на безопасность

В 2025 году в Шымкенте уже установлены светофоры на четырёх новых точках, а до конца года планируется оснащение ещё 21 участка. Особое внимание уделяется нерегулируемым пешеходным переходам: из 487 таких участков на 200 требуется дополнительное освещение. На данный момент освещено 31 переход, а к концу года их должно быть 131.

Кроме того, установлено 1 203 новых дорожных знака, заменено 311. Вблизи школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов уже уложено 360 метров искусственных неровностей, а до конца года планируется оборудование 1 200 метров.

Ямочный ремонт: Борьба с износом

В рамках программы предусмотрен ямочный ремонт на площади 400 тыс. м². На данный момент выполнены работы на 50 тыс. м², что составляет более 10% от общего объёма.

Арыки и ирригация: Защита от подтоплений

Для минимизации рисков подтоплений вдоль 15 улиц уже проложены арычные каналы общей протяжённостью 7,8 км. До конца 2025 года планируется строительство ещё 23 км каналов на 50 участках города, что особенно важно для низинных районов.

Уличное освещение: Полный охват

В 2024 году освещено 1 238 улиц (51,7% от общей уличной сети). К 2025 году цель — 100% освещённость. Уже сейчас светильники установлены на 1 135 улицах, и работы продолжаются круглосуточно.

Пешеходные дорожки: Шаг навстречу удобству

Особое внимание уделяется обустройству пешеходных дорожек в районах активной жилой застройки. В Туранском районе тротуары появятся на 35 улицах (21,1 км) в микрорайонах Наурыз, Курcай, Аргымак, Актас-2 и Кулагер. В Каратауском — на 46 улицах, в Абайском — на 50, в Енбекшинском — на 21.

Новые пешеходные маршруты обеспечат безопасность жителей и улучшат доступ к социальным объектам.

Итог: За что отвечает эта программа

Комплексный подход к модернизации дорожной и сопутствующей инфраструктуры делает Шымкент более безопасным, современным и удобным для всех участников дорожного движения. По оценкам городских властей, результаты станут заметны уже в ближайшие месяцы.