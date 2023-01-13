В Сайрамском районе появилась новая аппаратура для лечения заболеваний сердца

Теперь для лечения серьёзных заболеваний сердца не нужно ехать в Алматы или Астану. Качественную медицинскую помощь можно получить и в Сайрамском районе.

Для врачей центральной районной больницы зарубежные специалисты провели мастер-класс. Его главная цель — развитие медицинской сферы региона и обучение тонкостям лечения больных.

58-летняя пациентка с диагнозом инфаркт, вызванный тромбозом сосудов, перенесла операцию в Сайрамском районе. Её провел Фабрис Антонио Джованни, клинический специалист из Италии. Он также ознакомил персонал больницы с недавно поставленным передвижным ангиографическим аппаратом и провел мастер-класс для врачей.

«Мы видели такую аппаратуру в Астане и областных центрах. Но врачам отдаленных населенных пунктов она была недоступна, такие операции у нас не делали. И вот теперь этот аппарат уже работает в нашем районе. Всего же в Туркестанской области такая аппаратура есть всего в трёх районах» – говорит врач Бауыржан Оспанов.

По словам специалистов, именно тромбоз сосудов сердца в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. По этой причине этому типу заболевания необходимо уделять особое внимание.

«В настоящее время многие пациенты госпитализируются с инсультом. При выявлении данного вида заболевания большое значение имеет правильный диагноз. Необходимо точно знать, какие сосуды повреждены, где они проходят, какая глубина поражения. Это нам помогает определить ангиографический аппарат. Как только мы сможем это всё определить, мы выбираем метод лечения», — рассказывает главный врач больницы Ерали Алимбаев.

В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В рамках развития региональной медицины планируется оснащение лечебных учреждений ангиографической системой. Сейчас уже в трех районах Туркестанской области установлена подобная аппаратура. Ею оснащены больницы Сарыагаша, Сайрама и Туркестана.