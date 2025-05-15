Военнослужащие отметили День семьи тёплым пикником

В честь Дня семьи в войсковой части 35748 прошло особое мероприятие, посвящённое семьям военнослужащих, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Для 16 таких семей был организован ежегодный праздничный пикник, проведённый службой по работе с семьями под руководством Жамал Тулепбергеновны. Праздник прошёл в центральном городском парке и стал настоящим торжеством добра, сплочённости и внимания к тем, кому особенно важно чувствовать поддержку.

На зелёной поляне был накрыт дастархан, подготовлены игры и развлечения как для детей, так и для взрослых. Главным украшением праздника стала семейная эстафета, в которой активно участвовали родители вместе с детьми. Сопровождалось всё весёлыми танцами, песнями и искренним смехом.

Особое внимание организаторы уделили эмоциональному состоянию участников: был проведён психологический тренинг для родителей, направленный на поддержку и укрепление внутреннего ресурса. Для детей прошли флешмоб с модными танцами из TikTok, подвижные игры и развлекательные конкурсы, которые сделали день по-настоящему запоминающимся.

Завершился праздник вручением памятных грамот, призов и подарков. Были отмечены как дети, так и мамы — в различных номинациях, таких как «Самая активная семья», «Самая творческая мама», «Улыбка праздника» и другие. Это добавило атмосферу торжества и признания каждому участнику.

Организаторами мероприятия выступили женщины части и служба по работе с семьями военнослужащих. Благодаря их заботе, вниманию к деталям и искреннему участию, праздник получился по-настоящему душевным.

«Мы хотели не просто отметить День семьи, а подарить нашим семьям тепло и радость, показать, что они не одни и что они важны для нас», – отметила Жамал Тулепбергеновна.

Такой формат семейных мероприятий укрепляет чувство общности, доверия и благодарности внутри воинского коллектива, а также поддерживает моральный дух семей военнослужащих, которые ежедневно вносят свой вклад в защиту Родины.