Особенные дети и школа: взгляд родителей и экспертов

Сыну Бибигуль Жунис 17 лет, в этом году он окончил девятый класс. Всё обучение мальчик проходил на дому: тяжёлая форма ДЦП не позволяла ему долго находиться в школьном классе.

Бибигуль говорит, им повезло со школой, но другим родителям было труднее. По её словам, многим педагогам не хватает знаний и опыта, ведь каждый ребёнок индивидуален и требует особого подхода.

Бибигуль Жунис, мама особенного ребенка: «У всех проблема одна — это проблема, связанная с педагогами, их подготовленностью к инклюзивному образованию, у них нет программы отдельно на каждого ребенка. И со стороны программы, и психологически, у них нет ни мотивации, ни понимания».

В альянсе родителей детей с аутизмом подтверждают: проблемы носят системный характер. Речь идёт о нехватке кадров, тьюторов, ассистентов и специально подготовленных учителей.

«Неподготовленность самой системы в плане оборудования, комплектации школы для детей. Я вот сейчас могу только говорить, компетентно говорить на счёт детей с психоневрологическими отклонениями, но есть ещё дети-колясочники и другие диагнозы. Поэтому очень обширно, начиная от пандусов, заканчивая перилами», — говорит руководитель общественного фонда «Альянс родителей детей с аутизмом «АРДА» Даняир Сейтжан.

Эксперты отмечают, что в ряде зарубежных стран ребёнка с особыми потребностями сопровождают на протяжении всей жизни от детского сада и школы до колледжа и дальнейшего трудоустройства. В министерстве просвещения уверяют: государство постепенно выстраивает целостную систему поддержки.

Сегодня 90% школ страны создали условия для инклюзивного образования, охват психолого-педагогической поддержкой достиг 85%. Только в прошлом году курсы повышения квалификации прошли более 10 тысяч педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Мереке Амангельдыкызы, официальный представитель минпросвещения РК: «В прошлом году, в рамках совершенствования законодательства, на всех уровнях включены новые должности. На уровнях дошкольного воспитания и обучения введена должность педагога-ассистента. В общеобразовательных организациях, в школах введена должность специального педагога. Также появилась новая должность индивидуального помощника для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата».

Сейчас на национальном уровне разрабатывается закон о комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями. В нём будут предусмотрены механизмы сопровождения семей и детей. Эксперты подчеркивают: развитие инклюзивного образования выгодно государству, ведь без адаптации и социализации таким семьям приходится полностью посвящать себя уходу за ребёнком. В то время как подготовленные к взрослой жизни дети могут быть более самостоятельными и интегрированными в общество.