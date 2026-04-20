В Казахстане стартовала онлайн-переподготовка будущих преподавателей НВП

Министерство обороны Республики Казахстан внедрило программу онлайн-переподготовки для военнослужащих, увольняемых в запас и планирующих работать преподавателями начальной военной подготовки.

Инициатива реализуется департаментом военного образования и науки в рамках обновленных правил преподавания НВП. Обучение проводится в дистанционном формате, что позволяет слушателям получить педагогическую квалификацию без отрыва от службы.

Программа разработана в соответствии с приказом министра обороны и ориентирована на подготовку специалистов для школ и колледжей. В курс входят основы педагогики и психологии, методика преподавания, а также современные подходы к военно-патриотическому воспитанию.

По завершении обучения участникам выдается сертификат установленного образца, дающий право преподавать начальную военную подготовку.

К занятиям уже приступила первая группа слушателей.

Как отметил начальник департамента военного образования и науки полковник Мурат Олжабаев, переход на онлайн-формат расширяет возможности социальной адаптации военнослужащих и способствует их профессиональной реализации после службы.

В ведомстве подчеркнули, что работа по подготовке кадров для системы НВП будет продолжена. Программа направлена на укрепление связи между Вооруженными силами и образовательной сферой, а также на обеспечение школ и колледжей квалифицированными преподавателями.