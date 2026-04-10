В Казахстане всё заметнее меняется портрет заёмщика

Средний возраст заёмщиков по краткосрочным микрозаймам «до зарплаты» снижается, если четыре года назад он составлял 36 лет, то в прошлом году около 33. Об этом сообщил экономист Руслан Султанов.

Эксперты отмечают: чем моложе заёмщик, тем выше риск рано привыкнуть жить за счёт кредитов. В то же время другие специалисты говорят, что снижение возраста первого займа это глобальный тренд, например, в США кредитная история формируется уже в 18–19 лет. Это связано с общим омоложением рабочей силы и изменением финансового поведения, всё больше людей выбирают модель жить здесь и сейчас.

«Есть такое выражение, лови момент. Здесь и сейчас. Людям хочется в 22-23 года сразу уже поехать куда-то, Сразу в Австралию, сразу охота на крокодилов. И в этом часто проблема. Это больше, мне кажется, культурная особенность. То есть сдвиг культуры. Для экономики происходит снижение все-таки финансовой устойчивости домохозяйств потом уже подушки все меньше Потом все-таки люди становятся больше зависимы, наверное, от банков, от других кредитных учреждений», — Расул Рысмамбетов, финансист.

На фоне не снижающегося интереса к кредитам, специалисты отмечают, что высокая базовая ставка лишь усиливает нагрузку на население. Казахстанцы вынуждены брать займы по высоким ставкам, причём не только на крупные покупки, но и на базовые нужды, включая бытовую технику и продукты питания.

«Если взять все расходы граждан, Бюро национальной статистики фиксирует, условно возьмем 90% граждан, которые соответствуют опросам, там выходит 23,5 триллиона тенге в год. А в то же время, допустим, кредиты у нас населению за тот же период составляют примерно 17-18 триллионов тенге. То есть, сопоставимо. Поэтому сейчас бремя высоких процентных ставок очень сильно бьет по населению», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

По данным первого кредитного бюро, действующие кредиты сегодня имеют почти 10,5 миллионов человек, это более половины населения страны. Уровень проблемных займов в банковском секторе составляет 3,9%, но в розничном кредитовании этот показатель ещё выше, что указывает на рост долговой нагрузки среди населения.