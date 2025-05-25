25 триллионов тенге задолжали казахстанцы по займам и кредитам

Почти 25 триллионов тенге задолжали казахстанцы перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, ломбардами и другими структурами.

С начала года розничный кредитный портфель вырос на 3,2% в номинальном выражении. Примерно настолько же увеличился объём потребительских займов. Эксперты отмечают: за сухими цифрами скрываются тревожные сигналы.

«Потребительское кредитование у нас неэластично процентам, по идее, если ставка растет, кредиты становятся дороже и соответственно спрос кредитов должен сокращаться. Но у нас такого нет, люди все равно будут брать кредиты, потому что банально не хватает на потребление. К сожалению, у нас доходы невысокие у населения», — говорит генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.

При этом в реальном выражении, с учётом инфляции, объёмы потребительских кредитов без залога сократились. Одновременно вырос объём кредитования бизнеса — малые и средние предприниматели всё активнее прибегают к заёмным средствам.

«За I квартал населению было выдано кредитов на 4 трлн тенге. Номинальный рост к тому же периоду прошлого года составил 6,7%. Совокупная сумма выдач юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достигла около 4,4 трлн тенге, что номинально на 7,1% больше, чем было в аналогичном квартале 2024 года», — комментирует Первое Кредитное Бюро.

Неутешительная динамика в ипотечном сегменте: портфель жилищных займов сократился более чем на 3% в реальном выражении. В то же время резко вырос интерес к автокредитованию: объём автомобильных займов увеличился на 3,5%, а число заемщиков на 6%. Эксперты связывают это с тем, что автопарк в стране стареет, а личное авто всё чаще становится не роскошью, а средством заработка. А вот жилье по прежнему недоступно для многих.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Мы видим высокие ставки — во первых, до этого цены достаточно сильно росли — во вторых, и третий аспект — граждане видят, что цены на нефть падают, и люди понимают, что с определенным лагом можно ждать кризисных явлений в стране».

Аналитики предупреждают: при высоких ставках и нестабильности внешних рынков, включая цены на нефть, всё больше казахстанцев могут оказаться в кредитной ловушке. А некоторым кредиты могут и вовсе перестать выдавать.