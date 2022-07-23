Каратауские архары попали в фотоловушку Сайрам-Угамского национального парка

Парнокопытное млекопитающее занесено в Красную книгу Казахстана.

Каратауские архары на территории нацпарка обитают только в Тюлькубасском филиале. Зимуют животные в Сайрам-Угамском ГНПП, там же по весне телятся. В мае мигрируют на летние пастбища. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка в Instagram.

На видео можно заметить десятка архаров, гуляют, отдыхают и пасутся на склоне холма под солнцем.

По последним данным в нацпарке насчитывается около 75 каратауских архаров. Питаются они 70 видами кустарников и травянистых растений.