Туркестанская рысь была сфотографирована сотрудниками Сайрам-Угамского национального природного парка при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор ДСО МЭГПР РК Олжас Беркинбаев.

В 1904 году Ричард Лидеккер впервые определил туркестанскую рысь и дал ей научное название — Lynx lynx wardi.

Туркестанская рысь, подвид обыкновенной рыси, обитает в горных районах и лесных массивах Центральной Азии. Животное занесено в Красную книгу Казахстана, и охота на этот вид рыси запрещена с 1976 года.