Амбассадоры соцзаказа играют ключевую роль в продвижении и реализации государственных социальных инициатив на местном уровне.

В Шымкенте, где социальные проблемы требуют комплексного подхода и активного участия гражданского общества, амбассадоры служат связующим звеном между государством и некоммерческими организациями (НПО). Предлагаю рассмотреть их роль в Шымкенте, их влияние на реализацию соцпрограмм и их вклад в развитие города.

Амбассадоры соцзаказа выполняют несколько ключевых функций:

1. Продвижение инициатив

Они активно продвигают информацию о соцзаказах, объявленных госорганами. Организуют информационные мероприятия, семинары и тренинги, чтобы НПО и другие заинтересованные стороны были осведомлены о возможности участия в социальных проектах.

2. Поддержка НПО

Амбассадоры помогают НПО в подготовке заявок на участие в соцзаказах, предоставляют консультации по вопросам оформления документов и соблюдения требований. Их задача – упростить процесс подачи заявок и повысить шансы НПО на получение финансирования.

3. Оценка и обратная связь

Они участвуют в оценке проектов, поданных на социальный заказ, предоставляют рекомендации и обратную связь. Это помогает улучшить качество поданных заявок и обеспечить прозрачность процесса выбора проектов.

4. Мониторинг и оценка реализации

Амбассадоры следят за выполнением социальных проектов, предоставляют отчеты о ходе их выполнения и влиянии на местное сообщество. Они выявляют также проблемы и препятствия, с которыми сталкиваются НПО, и предлагают пути их решения.

В Шымкенте амбассадоры социального заказа сыграли значительную роль в реализации соцпрограмм.

В рамках их деятельности были достигнуты следующие результаты:

1. Повышение осведомленности

Амбассадоры успешно организовали ряд мероприятий и кампаний, что способствовало повышению осведомленности о соцзаказах среди НПО. Это привело к увеличению числа поданных заявок и более активному участию местных организаций в социальных инициативах.

2. Поддержка местных проектов

При поддержке амбассадоров были реализованы значимые проекты в области здравоохранения, образования и соцзащиты. Например, успешные проекты по оказанию услуг реабилитации детей и молодежи, имеющих различные ограничения.

3. Улучшение качества проектов

Обратная связь от амбассадоров помогла НПО улучшить качество их заявок и проектных предложений. Это обеспечило более высокое качество реализации соцзаказов и большую эффективность использования бюджетных средств.

4. Анализ проблем и решений

Амбассадоры выявили также ряд проблем, с которыми сталкиваются НПО: недостаток ресурсов из-за сложности бюрократических процедур, проявление коррупционных рисков. Они предложили решения, направленные на устранение негативных проявлений при проведении конкурсов на госсоцзаказы и повышение эффективности работы НПО.

Пример успешной инициативы – проект «Акция «Чистый город» (2012-2022 гг.).

В 2012 году при поддержке амбассадоров от Гражданского альянса ЮКО был успешно начат проект по вовлечению граждан в озеленение города. Проект, инициированный лидером Гражданского альянса ЮКО Кларой Тулендиевной Алиповой и поддержанный управлением внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента, был направлен не только на вовлечение граждан в озеленение нашего города, но и в формирование экологического самосознания у молодежи.

Из года в год в акцию вовлекались не только жители города, но и бизнес-сообщество, которое демонстрировало свое участие в важном деле по формированию микроклимата на своей территории. Благодаря этому проекту удалось усилить взаимодействие между жителями и органами исполнительной власти, вовлечь бизнес-сообщество в решение социальных проблем города.

B текущем году проведенная акция «Таза өлке» с 8 по 13 апреля чем-то напоминает проект «Чистый город». Жаль, что его бездарно забыли и закрыли. Ведь с каждым годом увеличивалось число ее участников.

Амбассадоры социального заказа играют важную роль в развитии соцпрограмм в Шымкенте. Их деятельность способствует улучшению осведомленности, поддержке НПО, улучшению качества социальных проектов и решению проблем, возникающих в процессе реализации. Благодаря их усилиям город становится более устойчивым и социально ориентированным, а государственные инициативы получают необходимую поддержку для успешного воплощения в жизнь. Продолжение работы амбассадоров соцзаказа и их поддержка местными властями будут способствовать дальнейшему развитию социальной сферы и улучшению качества жизни в Шымкенте.

Жумагали Билисбеков,

председатель Гражданского альянса г. Шымкента