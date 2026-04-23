Чемпионат РК по легкой атлетике проходит в Шымкенте

В программу Чемпионата входят соревнованиях в 46 дисциплинах, их участниками стали 364 спортсмена. Победители, получают шанс попасть в национальную сборную Казахстана и возможность выступить на чемпионатах Азии и мира. Внимание специалистов приковано к Шерхану Егизбаю — рекордсмену и чемпиону Казахстана.



Шерхан Егизбай, чемпион Казахстана по легкой атлетике: «Сегодня участвовал на 5000 метров в спортивной ходьбе, выиграл и поставил рекорд Казахстана. Я выступал на Чемпионате мира в 2024 году, в 2025 году участвовал на чемпионате Азии, и сейчас у меня 3 международных медалей, 2 из них золотых, и 1 с Азии. Шымкентские спортсмены — очень талантливые, характерные, я думаю, что дома они будут показывать только свои лучшие стороны».



Шымкентские легкоатлеты входят в топ-пятёрку лучших в стране. Одно из подтверждений — выступление Максима Саженева, который завоевал золотую медаль на Юношеских Азиатских играх.



Келбет Нургазина, генеральный секретарь Федерации легкой атлетики РК: «Сегодня мы как республиканская федерация взяли на особый контроль, в те регионы где у нас легкая атлетика слабо развита, мы будем реализовывать масштабные программы. На сегодняшний день, лидеры по легкой атлетике-это Восточно-Казахстанская область, Карагандинская, Алматы, и в топ 5-это Шымкент, потому что очень хороший резерв. На прошлых юношеских Азиатских играх, в Бахрейне, у нас Саженев Максим, очень молодой спортсмен, по метанию диска занял первое место, это впервые в истории».



Юношеский чемпионат Казахстана завершится 24 апреля, а уже в мае состоится Чемпионат Азии он пройдёт в Гонконге.